Вашингтон, 6 января, 2023, 12:56 — ИА Регнум. В США предприятие Colonial Pipeline приостановило работу важнейшего трубопровода, по которому топливо подается на северо-восток государства. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Трубопровод

По информации агентства, утечка произошла из-за сбоя оборудования, сейчас специалисты осуществляют ремонт.

Уточняется, что из поврежденной трубы вытекло порядка 60 баррелей дизельного топлива, которое попало в резервуар для сбора ливневых вод на объекте рядом с городом Данвилл штата Вирджиния.

Отмечается, что сотрудники предприятия намерены возобновить работу трубопровода 7 января.