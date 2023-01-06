В США приостановили работу трубопровода из-за утечки топлива
Bloomberg: из-за утечки остановлен трубопровод, снабжающий топливом часть США
Вашингтон, 6 января, 2023, 12:56 — ИА Регнум. В США предприятие Colonial Pipeline приостановило работу важнейшего трубопровода, по которому топливо подается на северо-восток государства. Об этом пишет агентство Bloomberg.
Иван Шилов ИА REGNUM
Трубопровод
По информации агентства, утечка произошла из-за сбоя оборудования, сейчас специалисты осуществляют ремонт.
Уточняется, что из поврежденной трубы вытекло порядка 60 баррелей дизельного топлива, которое попало в резервуар для сбора ливневых вод на объекте рядом с городом Данвилл штата Вирджиния.
Отмечается, что сотрудники предприятия намерены возобновить работу трубопровода 7 января.