Донецк, 6 января, 2023, 12:40 — ИА Регнум. Петровский район Донецка 6 января подвергся массированным обстрелам ВСУ. В результате ударов повреждены трансформаторные подстанции, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела Донецка

По уточнённым данным, обесточены 23 трансформаторные подстанции, 2102 абонента остались без энергоснабжения.

Донецк начал обстреливаться киевскими боевиками с полуночи 6 января. По последней информации СЦКК, в 12:00 по местному времени по направлению Курахово — Донецк (Петровский район) было выпущено шесть снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер киевского режима Владимир Зеленский отказался соблюдать объявленный президентом России Владимиром Путиным режим прекращения огня на время Рождества — с 12:00 6 января до конца суток 7 января. Глава Украины считает, что этот период будет использован Россией «для подготовки к новой волне агрессии».

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