На Крымском мосту готовятся к надвижке нового пролета
Первые два пролета на левой стороне Крымского моста намерены установить в январе
Симферополь, 6 января, 2023, 12:37 — ИА Регнум. Надвижку первых двух пролетов левой стороны автодорожной части Крымского моста намерены поочередно выполнить в январе 2023 года. Об этом 6 января сообщает пресс-служба Росавтодора.
Отмечается, что для того, чтобы осуществить надвижку этих пролетов, на мосту дважды введут временные ограничения для движения автомашин.
Уточняется, что в феврале планируют заменить еще два поврежденных пролета, после этого специалисты установят барьерное ограждение и опоры освещения, будут уложены два слоя асфальтобетонного покрытия и нанесена разметка.
По информации пресс-службы, автодорожную часть Крымского моста намерены полностью восстановить в марте 2023 года.
Напомним, что правую сторону автодорожной части Крымского моста, которая приняла на себя основную ударную волну от взрыва, восстановили в течение 56 дней. Движение по восстановленным пролетам было открыто 7 декабря, после этого рабочие начали восстанавливать левую сторону. Эти работы не влияют на движение транспорта. Для автотранспорта доступны две полосы правой проезжей части по одной полосе для каждого направления. В новогодние праздники ограничений в движении автомобилей не вводится. Крымский мост восстанавливают круглосуточно. Президент России Владимир Путин проехал на автомобиле по восстановленному участку Крымского моста.
Читайте также: Автомобильное движение на Крымском мосту возобновлено после ремонта
Об этом: На автомобильной части Крымского моста начали новый этап ремонтных работ