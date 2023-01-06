Симферополь, 6 января, 2023, 12:37 — ИА Регнум. Надвижку первых двух пролетов левой стороны автодорожной части Крымского моста намерены поочередно выполнить в январе 2023 года. Об этом 6 января сообщает пресс-служба Росавтодора.

ИА REGNUM Крымский мост

Отмечается, что для того, чтобы осуществить надвижку этих пролетов, на мосту дважды введут временные ограничения для движения автомашин.

Уточняется, что в феврале планируют заменить еще два поврежденных пролета, после этого специалисты установят барьерное ограждение и опоры освещения, будут уложены два слоя асфальтобетонного покрытия и нанесена разметка.

По информации пресс-службы, автодорожную часть Крымского моста намерены полностью восстановить в марте 2023 года.

Напомним, что правую сторону автодорожной части Крымского моста, которая приняла на себя основную ударную волну от взрыва, восстановили в течение 56 дней. Движение по восстановленным пролетам было открыто 7 декабря, после этого рабочие начали восстанавливать левую сторону. Эти работы не влияют на движение транспорта. Для автотранспорта доступны две полосы правой проезжей части по одной полосе для каждого направления. В новогодние праздники ограничений в движении автомобилей не вводится. Крымский мост восстанавливают круглосуточно. Президент России Владимир Путин проехал на автомобиле по восстановленному участку Крымского моста.

Читайте также: Автомобильное движение на Крымском мосту возобновлено после ремонта

Об этом: На автомобильной части Крымского моста начали новый этап ремонтных работ