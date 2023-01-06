Симферополь, 6 января, 2023, 12:31 — ИА Регнум. Дефицита топлива в Крыму нет, сообщили 6 января в министерстве топлива и энергетики региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

Отмечается, что ограничения поставок топлива были связаны с перебоями работы Керченской паромной переправы из-за погодных условий.

«Сейчас переправа работает — весь необходимый объём уровня топлива в достаточном количестве будет обеспечен 6 января», — сообщили в министерстве.

Как передавало ИА REGNUM, ранее министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что ситуация с запасами топлива и ценами на бензин в России находится под контролем.

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