Вашингтон, 6 января, 2023, 12:41 — ИА Регнум. Власти Соединенных Штатов намерены передать киевскому режиму зенитные ракеты Sea Sparrow. Об этом 6 января сообщает американское издание Politico со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка оружия НАТО киевскому террористическому режиму

По данным издания, речь идет о ракетах наземного базирования с радиолокационной наводкой, предназначенных для перехвата самолётов и крылатых ракет.

Как уточнили источники, ВСУ удалось переоборудовать свои пусковые установки «Бук» для применения американских ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, американский конгрессмен-республиканец Пол Госар раскритиковал Владимира Зеленского за отказ от предложения президента России Владимира Путина о рождественском перемирии.

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