Киев, 6 января, 2023, 12:22 — ИА Регнум. ВСУ вошли в список 15 сильнейших армий мира, поднявшись на семь строчек. Об этом говорится в рейтинге портала Global Firepower, опубликованном 6 января.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Отмечается, что год назад ВСУ занимали 22-е место в этом рейтинге. А теперь поднялись на семь мест, обогнав в том числе Польшу, Израиль и Австралию.

Первую строчку занимают США. Россия сохраняет второе место. Замыкает тройку Китай.

Напомним, Россия проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации киевского режима, которому Запад поставляет вооружение и наёмников.