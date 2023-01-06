Минск, 6 января, 2023, 12:18 — ИА Регнум. Еще один эшелон с российской военной техникой для региональной группировки войск прибыл 6 января в Белоруссию, сообщили в Министерстве обороны республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Союзное государство

Наращивание группировки ведётся в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства, отметили в ведомстве.

Решение о формировании совместной группировки войск было принято в октябре 2022 года в связи с обострением ситуации на границах. Тогда же в Белоруссию прибыл первый эшелон с техникой.

5 января сообщалось о прибытии в Минск новой партии российских бронетранспортеров, бронированных медицинских и ремонтно-эвакуационных машин.