Москва, 6 января, 2023, 12:26 — ИА Регнум. В Москве у посольства Латвии 6 января состоится акция в поддержку задержанного в Риге шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема, сообщает медиагруппа «Россия сегодня».

Иван Шилов ИА REGNUM Латвия

Начать акцию на улице Чаплыгина планируют в 15:00 мск.

Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв назвал задержание Касема абсурдным и неправомерным.

Напомним, 5 января по подозрению в шпионаже латвийские спецслужбы задержали шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема.

Россия требует, чтобы международное сообщество подключилось к прояснению случившегося, заявили в МИД.

В Организации Объединённых Наций отметили, что в деле арестованного в Латвии журналиста должны быть соблюдены все необходимые юридические процедуры.

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