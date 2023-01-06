Киев, 6 января, 2023, 12:11 — ИА Регнум. СБУ завершила обыски на объектах Украинской православной церкви в нескольких областях Украины. Об этом 6 января сообщает пресс-служба СБУ.

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По информации пресс-службы, обыски завершены в Днепропетровской, Кировоградской и Ровенской областях, а также на временно оккупированной Украиной территории Херсонской области.

Уточняется, что в храмах были найдены библиотеки с «прокремлевской» литературой, агитационные листовки запрещенных на Украине политических партий, а также русская символика.

В пресс-службе отметили, что все обнаруженные доказательства направлены на экспертизу.

Отмечается, что секретаря Кировоградской епархии заподозрили в якобы «нарушении равноправия граждан в зависимости от их региональной, национальной, расовой принадлежности и религиозных убеждений».

Как сообщало ИА REGNUM, Киевские силовики заставляли священнослужителей лжесвидетельствовать о том, что разрушения городов ― это следствие обстрелов якобы российской стороны. Представитель духовенства Украинской православной церкви (УПЦ) Андрей Павленко призвал вмешаться в ситуацию с репрессиями священнослужителей канонической церкви на Украине.

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