Москва, 6 января, 2023, 11:58 — ИА Регнум. В трех аэропортах Москвы не менее 15 рейсов задержали, еще восемь отменили из-за непогоды, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание».

Дарья Антонова ИА REGNUM Зал ожидания

Так, во «Внуково» было задержано пять рейсов, три отменено. В «Домодедово» — три рейса задержано и один отменен, в «Шереметьево» — семь рейсов задержано, четыре отменено.

Как сообщало ИА REGNUM, период с 6 по 10 января будет самым холодным в Москве за последние 23 года наблюдений за погодой в столице России. По прогнозу синоптиков, столбик термометра в эти дни опустится до — 29 градусов, при этом похолодание будет резким.