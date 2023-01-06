Балаково, Саратовская область, 6 января, 2023, 11:58 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту нападения пьяного пациента на медицинского работника бригады скорой помощи в Балаково возбудило следственное управление СК РФ по Саратовской области. Об этом 6 июля сообщает пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

«Следственным отделом по Балаково регионального следственного управления возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении фельдшера скорой медицинской помощи по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ («Побои»)», — говорится в сообщении.

Читайте также: В Саратове водитель не выпускал ребенка из автобуса из-за проблем с оплатой

Инцидент произошел 5 января в доме по улице Заречной.

По данным министра здравоохранения региона Олега Костина, опубликованным в телеграм-канале, женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударила фельдшера затылком о стену. Пострадавшую госпитализировали с сотрясением мозга.

Как сообщало ИА REGNUM, сосульки упали на автомобиль Aurus в Москве.

А также: В Москве сосульки разбили крышу автомобиля Aurus