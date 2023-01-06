Москва, 6 января, 2023, 11:51 — ИА Регнум. Сосульки упали на автомобиль Aurus в Москве. Об этом 6 января сообщает Telegram-канал «Пул №3».

Дарья Драй ИА REGNUM Сосульки на крышах домов

На опубликованном видео заметно, что у припаркованного среди застройки исторического центра автомобиля стоимостью в несколько десятков миллионов рублей повреждена крыша и разбито заднее стекло.

«Да что эти сосульки себе позволяют? «Аурус» и столкновение с действительностью», — гласит подпись под видео.

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