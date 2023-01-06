Киев, 6 января, 2023, 11:48 — ИА Регнум. В Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской областях объявлена воздушная тревога. Об этом 6 января сообщает минцифры страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Также воздушная тревога звучит в оккупированных киевским режимом частях Запорожской и Херсонской областей.

Ранее сигнал тревоги звучал в Полтавской, Сумской, Харьковской областях.