Минск, 6 января, 2023, 11:40 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, по которому иностранная собственность может быть изъята в случае совершения недружественных действий иностранными государствами и лицами. Документ опубликован в пятницу, 6 января, на национальном правовом портале.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Основанием для изъятия объектов права собственности является совершение в отношении Республики Беларусь, её юридических и (или) физических лиц недружественных действий», — говорится в тексте.

Отмечается, что решение о необходимости изъятия объектов права собственности принимается Советом министров Белоруссии. После этого госкомитет по имуществу должен обратиться в экономический суд Минска с заявлением об изъятии.

Изъятие объектов права собственности осуществляется исключительно в качестве ответной меры при совершении недружественных действий в отношении Белоруссии, её физических и юридических лиц.

Также в законе прописано, что объектами права собственности считаются вещи, деньги, ценные бумаги, имущественные права.

Также провозглашается принцип пропорциональности, согласно которому последствия изъятия объектов права собственности должны быть соразмерны последствиям недружественных действий.

Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

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