Мелитополь, 6 января, 2023, 11:34 — ИА Регнум. Запорожская АЭС находится под защитой Вооруженных сил РФ, присутствие на объекте миротворцев ООН бессмысленно, заявил 5 января председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергодар

По его словам, ситуация на ЗАЭС на данный момент стабильная, объект находится под охраной Росгвардии на внутреннем периметре и российских военнослужащих на внешнем.

«Идея о присутствии миротворцев ООН — бессмысленная демагогия», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава компании «Энергоатом» Пётр Котин заявил, что Украине следует силой вернуть контроль над Запорожской атомной электростанцией. По его мнению, усилия по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС сходят на нет.

Читайте также: ВСУ предупредили об ответных мерах при попытках захвата ЗАЭС