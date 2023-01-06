Киев, 6 января, 2023, 11:37 — ИА Регнум. На Украине фиксируют увеличение числа взрывов в квартирах во время отключения электроэнергии. Об этом 6 января сообщает пресс-служба киевской городской военной администрации.

rhodesj Газовая конфорка

Отмечается, что одной из причин взрывов является неправильное использование туристических газовых горелок, которые предназначены для применения на открытом воздухе.

Пресс-служба напоминает, что эти горелки не рассчитаны на длительное горение и приготовление пищи в большой посуде. Их длительное горение может привести к перегреву и взрыву баллона, поскольку большая посуда нагревается и распространяет тепло на баллон, из-за чего она может взорваться.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на Украине намерены создать децентрализованную энергосистему.

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