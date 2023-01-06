Вашингтон, 6 января, 2023, 11:26 — ИА Регнум. Палата представителей Конгресса США не смогла выбрать нового спикера за одиннадцать раундов голосования. Об этом написали американские СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

Основной соперник республиканца Кевина Маккарти, набравшего 200 голосов, кандидат от демократов Хаким Джеффрис — он получил 212 голосов поддержки. Экс-президент Дональд Трамп набрал один голос, законодатель от штата Флорида Байрон Дональдс — 12 голосов, законодатель от штата Оклахома Кевин Херн — семь голосов.

Чтобы стать спикером претенденту нужно набрать 218 голосов. Выборы продолжатся до большинства голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, американский предприниматель и новый владелец компании Twitter Илон Маск призвал избрать на пост спикера нижней палаты Конгресса лидера конгрессменов-республиканцев в палате представителей Кевина Маккарти.

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