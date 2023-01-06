Бразилиа, 6 января, 2023, 11:30 — ИА Регнум. Руководство Бразилии уведомило страны, которые входят в сообщество карибских и латиноамериканских государств (СЕЛАК), о восстановлении членства в этом объединении. Об этом 5 января сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Бразилии.

Ricardo Stuckert Луис Инасиу Лула да Силва

По информации пресс-службы, 5 января власти Бразилии сообщили государствам — членам СЕЛАК по дипломатическим каналам о немедленном и полном возвращении Бразилии во все структуры блока.

Отмечается, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва будет участвовать в саммите этого сообщества, который будет проходить 24 января в столице Аргентины.

«Возвращение Бразилии в СЕЛАК — необходимый шаг для пересборки нашего дипломатического наследия и полной реинтеграции страны с международным сообществом», — говорится в сообщении.

Отметим, что теперь СЕЛАК объединяет все независимые американские государства, кроме США и Канады.

Как передавало ИА REGNUM, принявший присягу президента Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в своей речи во время церемонии инаугурации 1 января подтвердил свое обещание покончить с голодом в стране. Также он заявил о необходимости укреплять БРИКС.

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