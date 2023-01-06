Астана, 6 января, 2023, 11:08 — ИА Регнум. Вывески McDonald’s начали снимать со зданий ресторанов в Казахстане 6 января.

Дарья Драй ИА REGNUM McDonald’s

Рабочие демонтируют названия, логотипы и другие визуальные элементы принадлежности к американскому бренду. Так, айдентика уже снята с ресторана на пересечении улиц Толе би и Кунаева в Астане.

Рестораны могут возобновить работу ещё до конца января «в режиме no name, как в Белоруссии», рассказал РИА Новости сотрудник одного из закрывшихся заведений.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 января компания McDonald’s объявила о прекращении работы под этим брендом в Казахстане из-за ограничений в поставках. Было отмечено, что организация Food Solutions KZ в ближайшее время откроет рестораны под новым названием.

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