Минск, 6 января, 2023, 11:10 — ИА Регнум. Золотовалютные резервы Белоруссии на 1 января 2023 года, по предварительной информации, составляют 7,93 млрд долларов. Об этом 6 января сообщает пресс-служба управления информации и общественных связей Национального банка Белоруссии.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Белоруссии

По информации пресс-службы, за декабрь 2022 года золотовалютные резервы Белоруссии выросли на 131,8 млн долларов (плюс 1,6%) и к 1 января текущего года составили порядка 7,93 млрд долларов.

Отмечается, что в ноябре рост составлял 2,7% (плюс 207,9 млн долларов).

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что с января по ноябрь 2022 года темп роста ВВП в Белоруссии составил свыше 107% и достиг 62 млрд долларов. В законодательстве Белоруссии намерены прописать возможность принудительного изъятия собственности за недружественные действия.

Читайте также: В Белоруссии сообщили о резком росте ВВП