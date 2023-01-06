Москва, 6 января, 2023, 11:06 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало в своем телеграм-канале кадры с выступлениями солиста и ведущего Фларида Биргалина. Соответствующее видео было опубликовано 6 января в телеграм-канале ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Согласно опубликованным данным, Фларид Биргалин — известный в Башкирии артист-вокалист и ведущий. В сентябре прошлого года вместе с коллегами из Сибайского концертно-театрального объединения он попал под частичную мобилизацию. В результате этого в зону проведения специальной военной операции отправились два певца, пять танцоров, а также музыканты, актеры и монтировщики сцены.

В министерстве рассказали, что башкирские мобилизованные продолжают петь даже в полевых условиях, поддерживая дух российских военнослужащих на передовой.

Как сообщало ИА REGNUM, силы Донецкой Народной Республики совместно с Вооруженными силами России уничтожили за сутки до роты личного состава ВСУ.

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