Берлин, 6 января, 2023, 11:05 — ИА Регнум. Декан института финансовых исследований при Китайском народном университете Ван Вэнь считает, что 2022 год стал годом «девестернизации». Об этом 6 января пишет Йорг Кронауэр в издании Junge Welt.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

По словам Ван Вэна, подходящим ключевым словом для 2022 года является «девестернизация».

Автор отмечает, что за пределами Запада почти ни одна страна не предприняла шагов по введению санкций против России, чтобы устранить ее как фактор силы. Он считает, что это «беспрецедентное восстание незападных стран против установленного порядка».

Издание пишет, что это стало возможным благодаря стремлению «остального» мира к самостоятельности, поскольку всё больше незападных стран, таких как Китай, Индия, страны Юго-Восточной Азии, растут экономически, в то время как на Западе фиксируется экономический спад.

Отмечается, что 2022 год знаменует собой переломный момент, поскольку Запад прощается с мировой сценой в качестве главного актера.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Россия стала отправлять больше сырой нефти, которая добывается в Арктическом регионе, в Индию. А в Европарламенте признали полный провал санкций против России.

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