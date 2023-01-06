Кульякан, Мексика, 6 января, 2023, 11:01 — ИА Регнум. В мексиканском городе Кулиакан произошло столкновение боевиков местного наркокартеля с полицией и армией. В результате стычки погиб один человек, ещё 27 человек получили ранения. Об этом сообщает радиостанция Formula со ссылкой на губернатора региона Рубена Роча Мойя.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Мексика

По его словам, обстановка в городе после противостояния, длившегося двенадцать часов, нормализуется.

«В настоящий момент можно сказать, что события завершены. Были перекрыты дороги в Кулиакане, Лос-Мочисе и Эскинапе, но мы уже разбираем улицы…» — рассказал он.

Губернатор также раскрыл информацию о погибшем и раненых.

«В столкновениях огнестрельные ранения получили 27 человек, погиб боец Национальной гвардии, минимум трое мирных жителей ранены», — сказал Роча Мойя в эфире радиостанции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что после перестрелки с наркоторговцами был задержан сын наркоборона Овидио Гусман Лопес по прозвищу Мышь.