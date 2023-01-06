В столкновении боевиков наркокартеля и полиции в Мексике погиб один человек
Кульякан, Мексика, 6 января, 2023, 11:01 — ИА Регнум. В мексиканском городе Кулиакан произошло столкновение боевиков местного наркокартеля с полицией и армией. В результате стычки погиб один человек, ещё 27 человек получили ранения. Об этом сообщает радиостанция Formula со ссылкой на губернатора региона Рубена Роча Мойя.
По его словам, обстановка в городе после противостояния, длившегося двенадцать часов, нормализуется.
«В настоящий момент можно сказать, что события завершены. Были перекрыты дороги в Кулиакане, Лос-Мочисе и Эскинапе, но мы уже разбираем улицы…» — рассказал он.
Губернатор также раскрыл информацию о погибшем и раненых.
«В столкновениях огнестрельные ранения получили 27 человек, погиб боец Национальной гвардии, минимум трое мирных жителей ранены», — сказал Роча Мойя в эфире радиостанции.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что после перестрелки с наркоторговцами был задержан сын наркоборона Овидио Гусман Лопес по прозвищу Мышь.