Американский конгрессмен возмутился отказом Зеленского от перемирия
Американский конгрессмен раскритиковал Зеленского за отказ от предложения Путина о перемирии
Вашингтон, 6 января, 2023, 10:49 — ИА Регнум. Финансировать конфликт на Украине безнравственно. Об этом 6 января заявил американский конгрессмен-республиканец Пол Госар после того, как Владимир Зеленский ответил отказом на предложение президента России Владимира Путина о рождественском перемирии.
Gage Skidmore
Пол Госар
«Неудивительно, что Зеленский отказался от мира. Безнравственно финансировать этот конфликт», — написал Госар в Twitter.
Напомним, 5 января Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня с 12:00 6 января до 24:00 7 января.
Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский отказался соблюдать режим прекращения огня.