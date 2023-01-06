Вашингтон, 6 января, 2023, 10:49 — ИА Регнум. Финансировать конфликт на Украине безнравственно. Об этом 6 января заявил американский конгрессмен-республиканец Пол Госар после того, как Владимир Зеленский ответил отказом на предложение президента России Владимира Путина о рождественском перемирии.

Gage Skidmore Пол Госар

«Неудивительно, что Зеленский отказался от мира. Безнравственно финансировать этот конфликт», — написал Госар в Twitter.

Напомним, 5 января Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский отказался соблюдать режим прекращения огня.