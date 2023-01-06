Киев, 6 января, 2023, 10:43 — ИА Регнум. Запад снимает ограничения на передачу киевскому режиму наступательного вооружения. Об этом 6 января заявил советник офиса президента Алексей Арестович.

Officier communication du 4e RCh AMX-10RC Французской армии

«Накопление силами обороны бронетехники и других средств позволит подготовиться к нашей наступательной операции», — сказал Арестович.

По его словам, рано или поздно киевский режим получит дальнобойные средства и самолёты западного образца.

Напомним, украинская пропаганда, и в частности Арестович, регулярно говорят об увеличивающихся объёмах поставок западного оружия Киеву. Однако и США, и страны Европы не спешат наращивать поток вооружения, поставляя киевскому режиму либо советскую технику, либо собственные устаревшие образцы.

Так, США планируют поставки БМП Bradley, а Франция — бронемашин AMX-10 RC. Эта техника выпускалась в 1970–80-х годах.

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