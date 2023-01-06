Арестович: Запад снимает ограничения на поставки наступательного вооружения
В Киеве заявили, что Запад снимает ограничения на поставки наступательного вооружения
Киев, 6 января, 2023, 10:43 — ИА Регнум. Запад снимает ограничения на передачу киевскому режиму наступательного вооружения. Об этом 6 января заявил советник офиса президента Алексей Арестович.
«Накопление силами обороны бронетехники и других средств позволит подготовиться к нашей наступательной операции», — сказал Арестович.
По его словам, рано или поздно киевский режим получит дальнобойные средства и самолёты западного образца.
Напомним, украинская пропаганда, и в частности Арестович, регулярно говорят об увеличивающихся объёмах поставок западного оружия Киеву. Однако и США, и страны Европы не спешат наращивать поток вооружения, поставляя киевскому режиму либо советскую технику, либо собственные устаревшие образцы.
Так, США планируют поставки БМП Bradley, а Франция — бронемашин AMX-10 RC. Эта техника выпускалась в 1970–80-х годах.
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