Москва, 6 января, 2023, 10:43 — ИА Регнум. Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал отказ киевского режима прекратить огонь на Рождество.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Рождество Христово

«Думаю, большинство наших военнослужащих, принимающих участие в СВО, спокойно выдохнуло, услышав отказ главных украинских клоунов прекращать огонь на Рождество. Меньше проблем и лукавства», — написал Медведев в телеграм-канале.

Он добавил, что «свиньи не имеют никакой веры и врожденного чувства благодарности», они понимают только грубую силу и «визгливо требуют жратву от хозяев».

«На этом основана дрессура. И она будет продолжена западными свинопасами», — подчеркнул замглавы Совбеза РФ.

Медведев также прокомментировал отказ от перемирия со стороны европейских политиков, отметив, что «наследники нацистов никогда не жалели ни людей, ни животных, им не привыкать».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 января патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил объявить рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января. После этого президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня на этот период. Киевский режим отверг данную инициативу, а глава МИД Германии Анналена Бербок обвинила российскую сторону в намерении продолжать бои.

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