Анкара, 6 января, 2023, 10:46 — ИА Регнум. Шесть оппозиционных партий Турции выдвинут единого кандидата на президентских выборах. Об этом 6 января, как передает телеканал Halk TV, сообщил лидер «Партии будущего», экс-премьер-министр Ахмет Давутоглу.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«У нас есть однозначная договоренность по выдвижению единого кандидата. У нас будет один кандидат в президенты», — сказал он, комментируя заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о возможном переносе выборов на более ранний срок.

При этом Давутоглу не стал уточнять, кто станет кандидатом в президенты от оппозиционного блока.

Как сообщало ИА REGNUM, президентские и парламентские выборы в Турции могут пройти раньше намеченного срока из-за «сезонных условий». Ориентировочно выборы запланированы на 18 июня, однако правящие круги предлагают выбрать более раннюю дату в связи с началом в июне экзаменов, каникул и сезоном отпусков.

Читайте также: Эрдоган допустил, что выборы президента Турции пройдут досрочно

Как сообщало ИА REGNUM, представитель штата Флорида в Конгрессе США Мэтт Гетц выдвинул претендентом на место спикера палаты представителей экс-президента Дональда Трампа. Основанием для этого решения он назвал успехи, достигнутые бывшим главой государства.

А также: В спикеры палаты представителей Конгресса США выдвинули Дональда Трампа