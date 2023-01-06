Киев, 6 января, 2023, 10:45 — ИА Регнум. Руководство музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» не получало предписаний или уведомлений от властей о проведении в церкви рождественской службы главой так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием Думенко. Об этом сообщает пресс-служба канонической Украинской православной церкви.

Киево-Печерская лавра

По информации пресс-службы, эти возможные действия Православной церкви Украины могут являться «попыткой силового захвата Успенского собора».

Ранее СМИ Украины сообщили, что Успенский собор и Трапезная церковь Киево-Печерской лавры были закрыты и опечатаны.

Согласно данным наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла, руководство культурного заповедника не захотело продлить с церковью соглашения о пользовании. В Украинской православной церкви тогда выразили опасения, что власти намерены отдать эти храмы раскольнической Православной церкви Украины.

А 4 января Православной церкви Украины заявили, что глава церкви Епифаний Думенко намерен провести богослужение по случаю Рождества в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что русская православная церковь не раз бывала мишенью для уничтожения со стороны безбожной власти. Тем временем служба безопасности киевского режима проводит обыски на объектах Украинской православной церкви.

Одновременно с этим священнослужителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) перестали пускать на территорию двух храмов Киево-Печерской лавры. А в минкульте Украины отказались продлевать аренду двух храмов на территории Киево-Печерской лавры для Украинской православной церкви. Киевские силовики заставляли священнослужителей лжесвидетельствовать о том, что разрушения городов ― это следствие обстрелов якобы российской стороны.

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