Донецк, 6 января, 2023, 10:28 — ИА Регнум. Силы Донецкой Народной Республики совместно с Вооруженными силами России уничтожили за сутки до роты личного состава ВСУ, сообщили 6 января в Народной милиции ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна гаубица Д-30, 12 единиц бронированной и автомобильной техники, полевой склад вооружения и до роты личного состава», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что за сутки боевики ВСУ выпустили по территории ДНР 196 единиц боеприпасов из РСЗО «Град», ствольной артиллерии калибра 155, 152 мм и 122-мм минометов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил, что укронацистский режим, чтобы обвинить Россию в нарушении объявленного Москвой режима прекращения огня, может объявлять воздушную тревогу и другие провокационные действия в рождественские праздники.

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