Анкара, 6 января, 2023, 10:42 — ИА Регнум. Правительство Турции продолжит прилагать усилия для урегулирования конфликта на Украине путем переговоров. Об этом 6 января сообщил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын в социальной сети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Турция продолжит прилагать активные усилия для открытия переговорного процесса по всем направлениям: от прекращения огня до обмена пленными, от поставок зерновых до ядерной безопасности», — написал он, отметив, что боевые действия на территории Украины в ближайшее время могут усилиться.

Таким образом представитель президента Турции прокомментировал серию телефонных переговоров Реджепа Тайипа Эрдогана. Накануне турецкий глава поговорил с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским. В ходе переговоров Эрдоган сообщил о готовности Анкары выступить посредником в урегулировании конфликта.

Читайте также: Эрдоган заявил Зеленскому, что готов стать посредником

Как сообщало ИА REGNUM, обозреватель польского издания Питер Уайт выразил уверенность в том, что цели Украины по вытеснению российских войск из Крыма и Донбасса недостижимы.

А также: В Польше назвали нереальными планы Украины на Крым и Донбасс