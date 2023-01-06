Воздушная тревога объявлена в юго-восточных областях Украины
Сирены включили в пяти регионах Украины и на оккупированных Киевом территориях ДНР и Запорожья
Киев, 6 января, 2023, 10:22 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена в юго-восточных регионах Украины. Об этом 6 января сообщает минцифры страны.
Иван Шилов ИА REGNUM
Воздушная тревога
Сообщается, что воздушную тревогу объявили в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Николаевской областях, а также в оккупированных киевским режимом частях Запорожской области и Донецкой Народной Республики.