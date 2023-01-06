Вашингтон, 6 января, 2023, 10:14 — ИА Регнум. В результате стрельбы возле ресторана в американском городе Майами-Гарденс (штат Флорида) ранены 10 человек, сообщает газета Miami Herald со ссылкой на полицию.

Dennis Skley Стрельба

Отмечается, что стрельба произошла 5 января в 20:00 по местному времени. Ранения могли получить до 10 человек, однако точное число пострадавших пока неизвестно.

В соцсетях распространились сообщения, что инцидент произошел во время съемок клипа, а ранения получил в том числе рэпер Rob49.

Как сообщало ИА REGNUM, за первые три дня наступившего года в Соединенных Штатах убили случайно или намеренно 131 человека, 313 были ранены. В числе погибших двое детей и 11 подростков, 37 несовершеннолетних были ранены.

В 2022 году в результате инцидентов со стрельбой в США погибли, по данным организации Gun Violence Archive, 43 672 человека. Кроме того, при стрельбе погибли или пострадали 6023 ребёнка.