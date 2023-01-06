Новосибирск, 6 января, 2023, 10:09 — ИА Регнум. Воздушное судно авиакомпании «АЗУР эйр», следовавшее по маршруту Новосибирск — Утапао (Таиланд), вернулось в аэропорт вылета из-за повреждения лобового стекла. Об этом 6 января сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Gleb Osokin Аэропорт Толмачёво. Новосибирск

По предварительной информации, утром в аэропорту Новосибирска совершил посадку самолет авиакомпании «АЗУР эйр», который следовал из Новосибирска в Таиланд.

Уточняется, что борт вернулся в аэропорт вылета из-за повреждения лобового стекла самолета. В новосибирском аэропорту сейчас ждут вылета 263 человека, в том числе 71 несовершеннолетний.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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