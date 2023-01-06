Берлин, 6 января, 2023, 10:07 — ИА Регнум. Глава МИД Германии Анналена Бербок негативно отреагировала на поручение президента Владимира Путина прекратить бои на Украине в Рождество, чем вызвала возмущение среди пользователей Twitter.

MFA Russia/Global look press Анналена Бербок

В своём микроблоге Бербок заявила, что распоряжение Путина не обеспечит безопасность людям на Украине, а также обвинила российскую сторону в намерении продолжать бои. Она также заверила Киев в дальнейшей поддержке со стороны ФРГ.

Один из пользователей написал, что действия Запада ежедневно приводят к людским потерям. США и ЕС вооружают Украину, хотя говорят о мире.

«Остановите, наконец, это безумие», — призвал комментатор.

Другой пользователь Twitter обратил внимание, что Германия пользовалась бы дипломатией, если бы хотела активно добиваться мира. Вместо этого Берлин направляет оружие ВСУ.

Читатели отметили, что Бербок ведёт себя странно, и предложили ей открыто выступить за продление режима прекращения огня.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 января патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил объявить рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января. После этого Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня на этот период.

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