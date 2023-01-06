Варшава, 6 января, 2023, 09:47 — ИА Регнум. Цели Украины по вытеснению российских войск из Крыма и Донбасса недостижимы, уверен обозреватель польского издания Myśl Polska Питер Уайт.

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский террористичекий режим

По его словам, украинские власти постоянно говорят о близкой победе, тогда как в действительности ВСУ несут критические потери. Запад почти полностью покрывает траты Киева, в том числе внутренние, тогда как Россия, находясь в хорошем экономическом положении, сама финансирует своих бойцов.

«Украинские цели нереальны. Никто не может и подумать, что Россия при каком-либо раскладе выйдет из Крыма и «восточного коридора» вместе с Донбассом», — подчеркнул Уайт.

Он добавил, что в украинской армии наблюдаются перебои с боеприпасами. Российским военным, ведущим плотный артиллерийский огонь, постоянно подвозят боеприпасы благодаря налаженной логистике и производству.

По мнению обозревателя, конфликт может закончиться, если Украина всего лишь неделю не будет получать боеприпасы от западных стран. Киев уже проиграл Москве, просто пока не знает об этом.

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