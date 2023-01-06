Москва, 6 января, 2023, 09:29 — ИА Регнум. Грипп B делает голос человека осиплым, так его можно отличить от гриппа A, рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи Александр Гинцбург.

Дарья Антонова ИА REGNUM Грипп

По его словам, в остальном симптомы гриппа В похожи на признаки других респираторных заболеваний. Воспаление начинается с носоглотки, затем переходит на бронхи и лёгкие.

«Грипп В можно сразу отличить от гриппа А: он бьёт по голосовым связкам, и человек сразу начинает хрипеть, сопеть, и голос у него очень сильно меняется, садится», — сказал ТАСС Гинцбург.

Процесс перехода возбудителя в лёгкие опасен. Может присоединиться бактериальная инфекция, а это грозит бронхитом или воспалением лёгких, дыхательной недостаточностью, добавил специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гинцбург рассказал о возможном вытеснении гриппа типа А типом B. При этом пандемию тип B вызвать не сможет. По данным Роспотребнадзора, вариант гриппа А (H1N1/09), или свиной грипп, распространился по всем регионам страны.

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