Москва, 6 января, 2023, 09:12 — ИА Регнум. Суд в Москве оштрафовал мужчину на 100 тыс. рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом сообщает 6 января РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM ЛГБТ

Дело рассматривал мировой судья столичного района Беговой. Сначала мужчину привлекли к административной ответственности за занятие проституцией и оштрафовали на 1,5 тыс. рублей. Он признал вину и пояснил, что около двух лет оказывает интимные услуги.

Спустя короткое время в отношении гражданина составили новый протокол по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений через интернет. В тексте постановления говорится, что мужчина опубликовал анкету на сайте соответствующего содержания.

Своими действиями он «создавал привлекательный образ нетрадиционным отношениям путём размещения фотографий в женском образе и с обнажённой грудью». Гражданин и в этом случае признал свою вину. Ему назначили административное наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и педофилии. Теперь физическим лицам за пропаганду подобных отношений грозит штраф до 400 тыс. рублей.

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