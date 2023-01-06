В Москве вывели на максимум систему отопления
Заммэра Бирюков: систему отопления в Москве вывели на максимум
Москва, 6 января, 2023, 08:51 — ИА Регнум. Температура в системе отопления Москвы поднята до максимального значения из-за резкого похолодания, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
Синоптики прогнозируют в Московском регионе с 6 по 10 января аномальные холода. Среднесуточная температура воздуха будет на 9–17 градусов ниже, чем климатическая норма. Решение о поэтапном повышении температуры теплоносителя приняли 4 января.
«В настоящее время она скорректирована в соответствии с погодными условиями и находится на максимальном значении», — сказал Бирюков.
Он пояснил, что быстрое изменение температуры в отопительной системе невозможно, это сложная поэтапная процедура.
Ранее синоптики назвали ночь на 6 января самой холодной в Москве этой зимой. К 7 часам утра термометр на метеостанции ВДНХ показывал минус 22,6 градуса.
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