Москва, 6 января, 2023, 08:51 — ИА Регнум. Температура в системе отопления Москвы поднята до максимального значения из-за резкого похолодания, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

Синоптики прогнозируют в Московском регионе с 6 по 10 января аномальные холода. Среднесуточная температура воздуха будет на 9–17 градусов ниже, чем климатическая норма. Решение о поэтапном повышении температуры теплоносителя приняли 4 января.

«В настоящее время она скорректирована в соответствии с погодными условиями и находится на максимальном значении», — сказал Бирюков.

Он пояснил, что быстрое изменение температуры в отопительной системе невозможно, это сложная поэтапная процедура.

Ранее синоптики назвали ночь на 6 января самой холодной в Москве этой зимой. К 7 часам утра термометр на метеостанции ВДНХ показывал минус 22,6 градуса.

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