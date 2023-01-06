Москва, 6 января, 2023, 08:51 — ИА Регнум. В Москве ночь на 6 января стала самой холодной с начала зимы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Снег и похолодание в Москве

«Самая холодная ночь с начала зимы пришла в столицу. Минимальная температура воздуха в Москве, на базовой метеостанции города ВДНХ, к 7 часам утра составила минус 22,6 градуса», — написал синоптик в телеграм-канале.

Леус добавил, что в течение ближайшего часа температура еще может немного опуститься.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни в регионах европейской части России резко похолодает: ожидаются морозы до минус 34–47 градусов. В трёх регионах Дальнего Востока — Якутии, на Колыме и Чукотке — прогнозируют от — 48 до — 53 градусов.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, причиной аномально холодной погоды на территории Российской Федерации является необычная траектория движения воздушных масс.

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