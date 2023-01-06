Санкт-Петербург, 6 января, 2023, 08:35 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Марине Парастаевой доложить о ходе расследования причин и обстоятельств уличного происшествия со старейшим сотрудником БДТ имени Г. А. Товстоногова, заведующим машинно-декорационной частью Адилем Велимеевым, после которого 83-летний мужчина скончался в больнице.

bdt. spb.ru Адиль Велимеев

Заслуженный работник культуры России 20 декабря 2022 года поскользнулся в центре Петербурга на обледенелом тротуаре переулка Джамбула, когда шёл из своего дома на Загородном проспекте в театр, где прослужил более 60 лет. Пожилого мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и другие тяжелые травмы. Велимеева прооперировали, но 4 января пациент скончался в реанимации.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Александр Бастрыкин поручил представить доклад о предварительных результатах расследования этого дела.