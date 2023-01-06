Астана, 6 января, 2023, 08:30 — ИА Регнум. В Восточно-Казахстанской области спасатели эвакуировали 12 граждан России, попавших в снежный занос, сообщила пресс-служба областного департамента по ЧС.

Юрий Ким/ТАСС Снежный занос

Отмечается, что инцидент произошел на дороге Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница Российской Федерации».

«Было эвакуировано из зоны опасности 12 граждан Российской Федерации, из них двое детей», — говорится в сообщении.

Эвакуированных разместили в гостинице в Шемонаихе, где местные исполнительные органы организовали питание и обогрев.

Как сообщало ИА REGNUM, снежная буря, разыгравшаяся в двенадцати американских штатах, привела к гибели 57 человек. Жертвами непогоды также стали жители в штатах Нью-Йорк, Огайо, Кентукки, Миссури, Теннесси и Канзас.

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