Лондон, 6 января, 2023, 08:31 — ИА Регнум. Британский принц Гарри уничтожил 25 боевиков за период своей службы в Афганистане. Об этом сообщает телеканал Sky News, ссылаясь на отрывки из мемуаров принца «Запасной» (Spare).

EPA / NEIL HALL/ ТАСС Принц Гарри

Герцог Сассекский отслужил в армии десять лет и дважды отправлялся в Афганистан. В ходе второй командировки он был пилотом военного вертолёта и мог точно подсчитать количество убитых талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Возвращаясь на базу, принц пересматривал видеозаписи с камеры.

«Я всегда мог точно сказать, сколько вражеских комбатантов я убил… Итак, моё число — 25», — отметил в своей книге Гарри.

Он признался, что не испытывал из-за этого ни удовлетворения, ни стыда.

Принц добавил, что в армии понял важность ответственности за свои действия. По его словам, он бы предпочёл не иметь на своём счету убитых людей, но также предпочёл бы жить в мире без войны.

Как сообщало ИА REGNUM, книга принца Гарри «Запасной» выйдет из печати 10 января. Ранее в прессе появился отрывок о потасовке, произошедшей между Гарри и его братом Уильямом в 2019 году.

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