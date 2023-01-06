Токио, 6 января, 2023, 07:54 — ИА Регнум. Генсекретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что правительство поддерживает киевский режим и в дальнейшем будет действовать по ситуации «надлежащим образом». Об этом политик сказал в ходе пресс-конференции, когда спросили его мнение о поступившем премьер-министру Фумио Кисиде приглашении посетить Украину.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

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Мацуно пояснил, что Япония в качестве председателя G7 будет в тесном сотрудничестве с международным сообществом, со странами «Большой семерки» продвигать санкции против России и поддержку Зеленского.

На вопрос о поездке Кисиды на Украину генсек не ответил.

Как сообщало ИА REGNUM, визит в Вашингтон председателя правительства Японии Фумио Кисиды запланирован на 13 января. Во время встречи с президентом США Джо Байденом он будет обсуждать конфликт на Украине и события в Тайваньском проливе, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.