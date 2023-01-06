Москва, 6 января, 2023, 07:37 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало кадры награждения бойцов Воздушно-десантных войск, которые проявили мужество, отвагу и самоотверженность в ходе спецоперации в защиту Донбасса. Соответствующие медали и ордена военнослужащим вручил генерал-полковник Михаил Теплинский.

Георгий Долгопский Медаль «За отвагу»

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На видео бойцы благодарят за государственные награды и отвечают: «Служу России!».

«Командующий ВДВ поблагодарил воинов-десантников за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач», — отметили в Минобороны РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведомство опубликовано видео, на котором показано, как российские военнослужащие тренируются стрелять из установок на новых танках Т-90М «Прорыв» и управляют этими боевыми машинами.