Оттава, 6 января, 2023, 07:31 — ИА Регнум. В Галифаксе в Канаде завершился финальный матч молодёжного чемпионата мира по хоккею, в котором принимающая сборная победила в овертайме Чехию со счетом 3:2.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

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В канадской сборной шайбы забросили Шейн Райт и Дилан Гюнтер, оформивший дубль. У чехов отличились Иржи Кулих и Якуб Кош.

Победителем МЧМ-2023 стала сборная Канады. Чехия взяла серебро, бронза досталась молодым хоккеистам команды США.

Таким образом, сборная Канады защитила чемпионское звание — в 2022 году в финале она также в овертайме обыграла Финляндию. А чехи впервые с 2005 года завоевали медали МЧМ.

Как сообщало ИА REGNUM, хоккеист Александр Овечкин стал ещё на одну шайбу ближе к результату лучшего бомбардира в истории НХЛ Уэйна Гретцки. В матче, который состоялся в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена», «Вашингтон Кэпиталз» разгромил «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 6:2.