Вашингтон, 6 января, 2023, 07:19 — ИА Регнум. Законодатели Конгресса США получили доход благодаря наращиванию производства американских вооружений с целью поставлять их на Украину. К таким выводам пришло издание Daily Caller.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

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Выяснилось, что многие конгрессмены, голосовавшие за отправку Киеву оружия, приобретали акции оборонных предприятий. Котировки ценных бумаг при этом росли на фоне наращивания производства оборонными корпорациями, и прибыль законодателей была значительной.

Издание также отметило, что обогащались благодаря обеспечению оружием Украины в том числе те, кто голосовал против предоставления Киеву вооружений — тем не менее они также покупали акции компаний оборонной промышленности США.

Самым высоким доходом от поддержки конфликта на Украине отличился представитель Демократической партии Эрл Блюменауэр, получивший от таких акций 40% прибыли. Он заработал больше, чем кто-либо из законодателей, приобретавших ценные бумаги оборонных предприятий с 2021 года.

Среди представителей Республиканской партии наибольшую прибыль от наращивания оборонного производства — 35,5% — получила член Конгресса США Марджори Тейлор Грин.

Как сообщало ИА REGNUM, в США готовят очередной пакет военной помощи Украине. В него войдут боевые машины пехоты Bradley.