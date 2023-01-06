Дублин, 6 января, 2023, 07:10 — ИА Регнум. Украинских беженцев в Ирландии в Рождество поселили в палатках в отсутствие нормального жилья. Таких не менее 88 человек в одном из районов Ноккалишине, написал Newstalk.

_Artemis_ Ирландия. Горы

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«Размещение беженцев в палатках зимой нецелесообразно. Палатки не выдержат штормов, льда и морозов», — отметил местный чиновник Катал Кроу.

При этом он признал, что всех желающих приехать украинцев следует предупредить, что мест для размещения, кроме палаток, больше нет: «И это печальная правда».

В Ирландии насчитывается уже почти 60 тыс. беженцев.

Как сообщало ИА REGNUM, беженцев с Украины, ищущих пристанище в странах Европы, в будущем ждут неквалифицированный труд и социальные лишения, но вот возвращаться им будет некуда, заявил бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.