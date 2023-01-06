Вашингтон, 6 января, 2023, 06:39 — ИА Регнум. Российский хоккеист Александр Овечкин стал ещё на одну шайбу ближе к результату лучшего бомбардира в истории НХЛ Уэйна Гретцки. В матче, который состоялся в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена», «Вашингтон Кэпиталз» разгромил «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 6:2.

Michael Miller Александр Овечкин

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В матче Овечкин забросил в ворота соперника одну шайбу. Таким образом, на его счету стало 809 голов. Его отставание от лучшего результата НХЛ сократилось до 85 шайб. Гретцки забил за свою карьеру 894 гола.

Как сообщало ИА REGNUM, канадский хоккеист Уэйн Гретцки считает, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин побьёт его рекорд по голам в НХЛ.