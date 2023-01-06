Вашингтон, 6 января, 2023, 06:52 — ИА Регнум. Представитель минобороны США бригадный генерал ВВС Патрик Райдер признал, что страны Запада подготовили почти 12 тысяч украинских боевиков с начала спецоперации. Об этом он заявил журналистам в ходе брифинга 5 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

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Отмечается, что США «выпустили» примерно 3,1 тыс. из общего количества киевских военнослужащих.

Также Райдер сказал, что в Германии с середины января будут готовить около 500 украинцев в составе одного батальона каждый месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, Патрик Райдер нахваливал боевые машины пехоты Bradley, которые обещаны Украине.