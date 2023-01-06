Париж, 6 января, 2023, 06:49 — ИА Регнум. Финансирование киевского режима лишает Францию возможности модернизировать больницы и в результате эффективнее оказывать помощь пациентам. Об этом заявил лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо в своём аккаунте в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты во Франции

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Он призвал тратить деньги на медицину страны, а не на помощь президенту Украины Владимиру Зеленскому. Направление средств в сферу здравоохранения Франции, по мнению политика, позволило бы решить в том числе проблему нехватки кадров в больницах.

«Только представьте себе: мы бы выделяли 300 миллионов в месяц, которые отдаем Зеленскому, на нужды больниц: сколько жизней было бы спасено?» — написал Флориан Филиппо.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что настало время «предотвратить самоубийство Европы», ранее заявил депутат парламента, лидер политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян. Он призвал утихомирить Зеленского.